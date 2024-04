Rossi: "Fiorentina da Champions". Accordo trovato per Pizarro. ADV a Moena | Il Sito di Firenze

“Non mi interessa quello che dice Prandelli, ormai è il passato e io sono concentrato sul futuro. E quei tweet li rifarei tutti perché non erano un attacco a nessuno ma solo bisogno di chiarire”. Così, ieri, Giuseppe Rossi dal ritiro della Fiorentina di Moena, getta acqua sul fuoco e non riaccende le polemiche pre e post Mondiale. “Sto benissimo – ha risposto parlando delle sue condizioni fisiche – sto lavorando molto e mi sento stanco ma è normale dopo aver ricevuto tante botte. Non c’è fretta, manca oltre un mese dall’inizio della stagione e i tifosi mi stanno dando tanta forza”.

“Conte lo vedrei benissimo come CT della Nazionale, è un vincente – ha detto parlando della rifondazione dei vertici Azzurri – e porterebbe tanto all’ambiente, vediamo cosa verrà deciso”.

“Vorrei vincere con la Fiorentina, a maggio ci siamo andati vicino in Coppa Italia. Speriamo di non perdere pezzi strada facendo come l’anno scorso – ha detto riferendosi agli infortuni – cosa che ci ha bloccati nel finale. Tante squadre si stanno rafforzando ma noi vogliamo continuare a crescere e a giocarcela anche per la Champions, mi piacerebbe giocare in un tridente con Gomez e Cuadrado, cosa che l’anno scorso è successa in pochissime partite. Sarà una stagione difficile – ha sottolineato – la Juventus, anche senza Conte, rimane la squadra da battere, la Roma sta facendo ottimi acquisti e Inter e Milan sono sempre da scudetto. Però noi vogliamo esserci e giocarcela”.

Intanto ieri a Moena è arrivato nel pomeriggio il Presidente Andrea Della Valle (parlerà oggi) ed ha seguito l’allenamento della squadra Viola, mentre Matos, Capezzi e Petriccione hanno lasciato la Val di Fassa. Nelle prossime ore si dovrebbero definire le loro destinazioni (per Matos si parla di un prestito al Cordoba – squadra spagnola). Dopo i tira e molla delle scorse ore, sembra risolta la questione Pizarro: l’accordo con la Fiorentina è raggiunto ed oggi il rinnovo dovrebbe essere messo nero su bianco. Rimane aperto il rinnovo di Alberto Aquilani (in scadenza a giugno 2015).

D.M.



