Regionali in Toscana: Eugenio Giani è il candidato governatore del PD

Ven, 29/11/2019 - 09:24 — La redazione

È Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio regionale della Toscana, il candidato che il Pd toscano proporrà al tavolo di coalizione per la corsa alla presidenza della Regione alle elezioni del 2020.

La decisione è stata presa ieri sera a Firenze dalla direzione del Pd regionale. La candidatura di Giani è stata approvata con voto quasi unanime, con un solo astenuto. Il tavolo della coalizione del centrosinistra si riunirà nuovamente nel pomeriggio di martedì 3 dicembre. Alla riunione della direzione non hanno partecipato esponenti della segreteria nazionale del partito. I membri della direzione hanno preso atto dell'esito delle consultazioni con oltre 160 soggetti fra dirigenti, eletti, amministratori locali del partito, oltre a rappresentanti dei sindacati, delle categorie economiche, dell'associazionismo: è stata così data la delega alla segretaria regionale Simona Bonafè di portare il nome di Giani al tavolo di coalizione. Dopo il voto della direzione, parlando della coalizione di centrosinistra per le prossime regionali, Giani ha assicurato: "La terremo più larga possibile". "Mi sento orgoglioso di questo popolo - ha aggiunto -, che è il popolo del Pd, del centrosinistra, il popolo toscano, per cui io metterò tutto me stesso in questo impegno, avendo come riferimento sempre e comunque il benessere, la salute, e la prospettiva di crescita della civiltà toscana, nel contesto di quella che è la comunità dei cittadini che meritano tanto. Stasera è la mia occasione nel Pd, e sento con grande orgoglio questo voto, all'unanimità con una sola astensione, che mi fa essere orgoglioso di quella scelta che 12 anni fa mi ha portato in questo partito che oggi mi ha ripagato".