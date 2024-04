Lavori in viale Redi: giovedì disagi per i residenti | Il Sito di Firenze

Friday, 22 August 2014 – 11:04

Acquedotto

Mar, 19/08/2014 – 15:35 — La Redazione

A Firenze, acausa di lavori sulla rete idrica di viale Redi, dalle ore 8.00 di giovedì 21 agosto sarà sospesa l’erogazione di acqua in viale Redi (civici dal 39 al 57/c) e via Pacini (civici dal 19 al 59 e dal 18 al 58).

Abbassamenti di pressione saranno inoltre avvertiti in via Targioni Tozzetti, via Bellini e via Fontana. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi.

