Funerale ristoratore suicida, Naccari: "Moglie mi ha detto 'ci hanno abbandonati'"

"La moglie mi ha detto che si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni, e mi ha chiesto di urlare il loro dolore e farlo sentire". Lo ha dichiarato Pasquale Naccari, portavoce del gruppo Ristoratori Toscana, raccontando di un breve colloquio avuto con la moglie del ristoratore 44enne suicidatosi a Firenze il 22 agosto scorso nel suo locale, dopo i funerali celebrati nella basilica di Santa Croce.

"Chiediamo - ha detto Naccari - che il 23 agosto diventi la giornata nazionale del ristoratore. E' una richiesta che devono fare tutte le associazioni di categoria". Per lunedì 31 agosto, i ristoratori hanno organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede delle presidenza della Regione Toscana, per chiedere un sostegno per fronteggiare la crisi economica provocata dalla pandemia da Coronavirus. Alla manifestazione, precisa sempre Naccari, sarà probabilmente presente anche il fratello del ristoratore che si è tolto la vita. "Siamo stati abbandonati - ha proseguito Naccari - il nostro grido è rimasto inascoltato".