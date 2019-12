The Pozzolis Family, domani al Tuscanyhall "A-LIVE! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!"

Mer, 04/12/2019 - 18:27 — La redazione

Via alla tournée teatrale della The Pozzolis Family, infatti, domani giovedì 5 dicembre, metteranno in scena al TuscanyHall, lo spettacolo “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della The Pozzolis Family saliranno sul palco cimentandosi in un dissacrante spettacolo sul mondo della genitorialità e della vita di coppia, caratterizzato dalla pungente ironia e dall’immancabile sarcasmo che li contraddistingue. Insieme ad Enrico Ballardini, eclettico autore e musicista teatrale, saranno i “mattatori” di uno spettacolo interattivo e coinvolgente che terrà il pubblico incollato alle poltrone attraverso sketch, racconti, proiezioni e canzoni.

“Il palcoscenico è il nostro ambiente naturale - affermano Alice e Gianmarco - dove riusciamo a esprimerci e a dare il meglio. Questo spettacolo ci permette di liberare la tigre che è in noi, uscendo dalla “rete”, parlando, ridendo e cantando live con tutti coloro che generalmente ci vedono attraverso uno schermo. Tutti pronti al ruggito della Pozzolis Family?”

In “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”, Alice e Gianmarco si confronteranno con il pubblico riguardo ai molti temi che appartengono alla sfera genitoriale e proveranno a rispondere alle classiche domande che si pone chi sta per avere un figlio.

Il contenuto assolutamente inedito, che impreziosirà lo spettacolo, sarà l’interpretazione live del brano "Il bambino di Gesso" di Sergio Endrigo in cui Alice e Gianmarco si cimenteranno, accompagnati dalle basi corali de Il Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

L'appuntamento di giovedì 5 dicembre alla Tuscany Hall di Firenze è la prima tappa di una lunga tournée che porterà la The Pozzolis Family a esibirsi nelle più importanti città italiane.