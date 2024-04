Donna muore a Torregalli, 6 medici indagati | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:07

sanità

Mer, 18/09/2013 – 17:21 — La Redazione

La procura di Firenze ha aperto negli scorsi giorni un fascicolo per omicidio colposo per la morte di una donna di 51 anni, deceduta il 13 settembre all’ospedale fiorentino di Torregalli dove si era presentata alcune ore prima per un malore. Sei i medici indagati: un atto dovuto, spiega la procura, prima di procedere all’autopsia. Secondo l’esame autoptico, eseguito ieri su disposizione del pm Giuseppina Mione, la donna e’ deceduta a causa di una dissecazione aortica. Accertamenti sono in corso da parte degli inquirenti per stabilire se i sintomi accusati dalla donna potessero indurre i medici a ipotizzare la dissecazione aortica, una rara malattia vascolare che causa la rottura dell’aorta e quindi la morte se non trattata con chirurgia d’urgenza. La mattina del 13 settembre scorso, la donna si era recata accompagnata dal fratello al pronto soccorso dell’ospedale di Torregalli lamentando forti dolori all’altezza dell’addome. E’ stata trattenuta in ospedale dove e’ morta intorno alle 23,30. Il fratello ha denunciato l’accaduto ai carabinieri sospettando negligenze da parte del personale sanitario.

