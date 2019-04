TAV Firenze, Nardella: "Ripresi i lavori alla stazione Foster. Il Governo porti a termine i cantieri"

Ven, 05/04/2019 - 18:27 — La redazione

"Sono ripresi i lavori alla stazione Alta Velocità, ma non si sa per quanto! Lasciare un cantiere a metà sarebbe un delitto. ll completamento della Foster e del tunnel Tav è fondamentale per realizzare il treno metropolitano di superficie e migliorare la viabilità a Firenze".

È quanto annuncia il Sindaco di Firenze Dario Nardella su Twitter, a seguito di un sopralluogo ai cantieri. Il primo cittadino ha pubblicato anche in video sui cantieri della Foster dove si appella al Governo affinché acceleri sull'alta velocità fiorentina e finire i lavori per liberare i binari di superficie e migliorare l'efficienza ferroviria per i pendolari della Toscana.

