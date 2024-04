Alla Bussola un luglio di grandi eventi | Il Sito di Firenze

Grandi sorprese per l’inizio del mese di luglio alla discoteca Bussola Versilia. Partenza giovedì 4 con ‘Certe Notti’, appuntamento giunto al quarto anno consecutivo che promette scintille anche per questa stagione 2013. L’evento avrà come protagonista Charlie Dee, affermato deejay toscano che da anni scalda le piste delle più importanti discoteche italiane, oltre ad essere il dj ufficiale delle tappe toscane del Circo Nero. La serata avrà uno stile commerciale a 360° con percorsi musicali che andranno dagli anni ‘80/’90, fino ai giorni nostri. La location, completamente rinnovata con accesso al bordo piscina e al mare, sarà lo sfondo ideale per il più richiesto giovedì notte della Versilia. La nuova area beach sarà inoltre utilizzata come zona relax in cui potersi gustare un cocktail in buona compagnia sotto il romantico cielo stellato.

Si prosegue venerdì 5 luglio con ‘Cuore Matto’, serata unica nel suo genere che trasporterà lo storico locale della famiglia Guidi in un’atmosfera magica, con tanto di Orchestra Live, musica revival anni ’70, ’80 e ’90 e commerciale. Spazio anche ai balli lenti nella raffinata pista centrale. Si cambia completamente genere per il sabato sera, con un evento dedicato alla moda e al web : “Bussola Bloggers Night”.

Sabato 6 luglio gli autori dei più influenti blog italiani si ritroveranno per una serata glamour che celebra la Principessa della Versilia. I primi bloggers ad aver confermato la loro presenza sono Alessandra Carlomagno di The Pink Illusion, Angela De Nittis di Tacchi a Strillo, Barbara di I Cerchietti di B, Camilla Gullà di Camilla’s Secret, Carolina Domanico di My Fair Dress, Chiara Palmucci e Marta Ciapetti di In the Check Outline, Dora Marrotta di Dora Fashion Space, Elena Baraldo di A Cheap Closet, Eleonora Pellini di Once Upon a Time, Federica Santini di 21 Grammi, Giulia Pergolati di The Red Girl Smile, Iris Tinunin di Stylosophique, Marzia Di Rosa di Venus en Fourrure, Matteo Cacciatori di The Double Mirror, Matteo Micucci di The Fashion Artistic Picture, Michela di Nerose Accessories, Paola Robiolio di Paolasophia, Sandra Bacci di Smiling is Chic, Sara Larosa di The Fairy Dreams e Silvia Schirinzi di The Blue Light Eyes.

Con questo appuntamento, La Bussola ribadisce il suo ruolo di assoluto primo piano in Versilia e sulla rete, primato frutto dell’intesa tra Glauco Ghelardoni, art director del locale, il suo staff e Luca Bartoli, seo copywriter ed esperto di web marketing.



Grandi sorprese per l’inizio del mese di luglio alla discoteca Bussola Versilia. Partenza giovedì 4 con ‘Certe Notti’, appuntamento giunto al quarto anno consecutivo che promette scintille anche per questa stagione 2013. L’evento avrà come protagonista Charlie Dee, affermato deejay toscano che da anni scalda le piste delle più importanti discoteche italiane, oltre ad essere il dj ufficiale delle tappe toscane del Circo Nero. La serata avrà uno stile commerciale a 360° con percorsi musicali che andranno dagli anni ‘80/’90, fino ai giorni nostri. La location, completamente rinnovata con accesso al bordo piscina e al mare, sarà lo sfondo ideale per il più richiesto giovedì notte della Versilia. La nuova area beach sarà inoltre utilizzata come zona relax in cui potersi gustare un cocktail in buona compagnia sotto il romantico cielo stellato.

Si prosegue venerdì 5 luglio con ‘Cuore Matto’, serata unica nel suo genere che trasporterà lo storico locale della famiglia Guidi in un’atmosfera magica, con tanto di Orchestra Live, musica revival anni ’70, ’80 e ’90 e commerciale. Spazio anche ai balli lenti nella raffinata pista centrale. Si cambia completamente genere per il sabato sera, con un evento dedicato alla moda e al web : “Bussola Bloggers Night”.

Sabato 6 luglio gli autori dei più influenti blog italiani si ritroveranno per una serata glamour che celebra la Principessa della Versilia. I primi bloggers ad aver confermato la loro presenza sono Alessandra Carlomagno di The Pink Illusion, Angela De Nittis di Tacchi a Strillo, Barbara di I Cerchietti di B, Camilla Gullà di Camilla’s Secret, Carolina Domanico di My Fair Dress, Chiara Palmucci e Marta Ciapetti di In the Check Outline, Dora Marrotta di Dora Fashion Space, Elena Baraldo di A Cheap Closet, Eleonora Pellini di Once Upon a Time, Federica Santini di 21 Grammi, Giulia Pergolati di The Red Girl Smile, Iris Tinunin di Stylosophique, Marzia Di Rosa di Venus en Fourrure, Matteo Cacciatori di The Double Mirror, Matteo Micucci di The Fashion Artistic Picture, Michela di Nerose Accessories, Paola Robiolio di Paolasophia, Sandra Bacci di Smiling is Chic, Sara Larosa di The Fairy Dreams e Silvia Schirinzi di The Blue Light Eyes.

Con questo appuntamento, La Bussola ribadisce il suo ruolo di assoluto primo piano in Versilia e sulla rete, primato frutto dell’intesa tra Glauco Ghelardoni, art director del locale, il suo staff e Luca Bartoli, seo copywriter ed esperto di web marketing.