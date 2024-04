Fiorentina – Udinese all'arbitro Celi. Le designazioni della 13a di ritorno | Il Sito di Firenze

Saturday, 07 June 2014 – 01:07

Serie A

Gio, 03/04/2014 – 16:17 — La Redazione

È Domenico Celi della sezione di Bari l’arbitro designato a dirigere Fiorentina – Udinese, gara valida per la tredicesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014. Assistenti Crispo e Paganessi, giudici di porta Mariani e Pairetto, quarto uomo La Rocca.

Di seguito tutte le designazioni della 13a di ritorno:

Atalanta – Sassuolo Orsato Pegorin – Grilli Iv: Meli Add1: Russo

Add2: Di Paolo

Cagliari – Roma Massa Bianchi – Preti Iv: Padovan Add1: De Marco Add2: Irrati

Catania – Torino Rocchi Di Liberatore – Cariolato Iv: Costanzo Add1: Rizzoli Add2: Guida

Chievo – H. Verona Sabato 05/04 h. 18.00 Tagliavento Di Fiore – Nicoletti Iv: Musolino Add1: Doveri Add2: Ciampi

Fiorentina – Udinese Celi Crispo – Paganessi Iv: La Rocca Add1: Mariani Add2: Pairetto

Genoa – Milan Lunedì 07/04 h. 21.00 Banti Giallatini – Passeri Iv: Dobosz Add1: Di Bello Add2: Borriello

Inter – Bologna Sabato 05/04 h. 20.45 Mazzoleni Vivenzi – Schenone Iv: Posado Add1: Merchiori Add2: Saia

Juventus – Livorno Lunedì 07/04 h. 19.00 Gervasoni Longo – De Luca Iv: Stallone Add1: Tommasi Add2: Aureliano

Lazio – Sampdoria h. 12.30 Calvarese Galloni – Petrella Iv: Iori Add1: Candussio Add2: Chiffi

Parma – Napoli h. 20.45 Bergonzi Ghiandai – Tasso Iv: Marzaloni Add1: Damato

Add2: Giacomelli

