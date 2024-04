Ipotesi truffa al Calcio Storico, il sindaco Nardella risponde a Torselli (FdI): "Risposte fornite dai tecnici, il Comune garantirà massima trasparenza" | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:49

consiglio comunale

Lun, 21/07/2014 – 15:45 — Matteo Cali

Si sposta in consiglio comunale a Palazzo Vecchio la polemica sulla gara d’appalto per l’assegnazione dell’organizzazione del Calcio Storico Fiorentino dopo la denuncia presentata dal consigliere comunale Francesco Torselli (FdI) sull’ipotesi di truffa subita dal comune di Firenze. E a rispondere al consigliere, che aveva denunciato nelle scorse settimane la questione però minimizzata in aula dal vicesindaco Giachi, è direttamente il sindaco Dario Nardella che interviene sul tema.

"L’attività del Comune di Firenze è improntato alla massima trasparenza, anche per questo – ha esordito Nardella nel suo intervento – ho assunto un provvedimento difficile come l’annullamento della finale del Calcio Storico". "Qualsiasi irregolarità rilevata da questa amministrazione sarà perseguita” precisa il sindaco entrando nel merito dell’interrogazione e difendendo e risposte alla vice sindaco Cristina Giachi ricordando come questa “ha assunto informazioni ricevute dagli uffici” che svolgono un lavoro “proprio e indipendente” dalla giunta. “La giunta – ha concluso Nardella – si adopererà qualora venissero ravvisati gli estremi per i quali il comune di Firenze sarebbe vittima”.

Non si è fatta attendere la replica di Torselli che ha preso la parola in aula per sottolineare come il "comune di Firenze sia senza dubbio la parte lesa di una vicenda oscura dove gli uffici hanno ricostruito in maniera integrale, e si vedrà se fedele". "Ci sono le responsabilità politiche nella risposta della vicesindaco Giachi che in quest’aula ha affermato di aver valutato in maniera positiva l’operato dell’organizzazione del Calcio Storico dopo che una gara d’appalto è stata ritenuta dubbia". "Lascia pensare quel procedimento dirigenziale che racconta di problemi del sistema SiGeMa" prosegue Torselli "oltre alla fattura che la ditta assegnataria è maggiorata a danno del comune". "Queste fatti dovevano apparire lampanti – ha aggiunto Torselli – ora l’amministrazione deve chiedere spiegazioni al responsabile unico del procedimento sul perchè ci sia una fattura gonfiata”.

