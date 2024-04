Furto in villetta: bottino di 8.000 euro | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:17

Impruneta

Ven, 30/05/2014 – 15:13 — La Redazione

La scorsa notte in una villetta dell’Impruneta, alle porte di Firenze, è stato messo a segno un furto che ha fruttato ai malviventi un bottino di 8.000 €. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra protetta da un’inferriata e successivamente hanno aperto la cassaforte dei proprietari utilizzando un flessibile. All’interno della stessa hanno trovato contanti e gioielli per un valore di circa 8.000 euro. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

