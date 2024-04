Degrado stazione SMN, Nardella: "Siamo oltre il limite" | Il Sito di Firenze

Monday, 28 July 2014 – 08:26

Gio, 10/07/2014 – 12:11 — La Redazione

”A che servono i nostri sforzi sulla città se vince il degrado nella stazione Santa Maria Novella? Siamo oltre il limite! Mercoledì ne parlerò all’ad di Fs”. Lo scrive su Twitter il Sindaco di Firenze Dario Nardella. La stazione di Firenze, infatti, è da mesi in mano a una banda di una cinquantina rom che chiedono l’elemosina, si improvvisano facchini e compiono furti e borseggi. Numerose le denunce sulla stampa (locale e nazionale), esasperati gli utenti della stazione di Santa Maria Novella che, malgrado i proclami e le "task force", non hanno visto cambiare la situazione di una virgola.

