Nuova pista Peretola, Amato (M5S): “La salute dei cittadini è tutelata?” | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:39

PIT

Gio, 17/07/2014 – 15:43 — La Redazione

“Il Consiglio regionale ha approvato la modifica del Pit per l’ampliamento della pista di Peretola ma la sua lunghezza rimane incerta, in quanto Enac e Governo potrebbero portarla a 2.400 metri. È lecito approvare un progetto incerto nelle sue parti costituenti, in questo caso la lunghezza stessa della pista? Inoltre, in una zona compromessa come la Piana in cui la salute pubblica è a rischio per la concomitanza di fattori inquinanti, c’è una presa di responsabilità per la tutela della salute dei cittadini?”. È quanto chiede Miriam Amato, consigliera del Movimento Cinque Stelle. “È stato fatto – continua Amato – uno studio che coinvolga gli abitanti e può essere loro garantito che non ci siano ripercussioni? Che garanzie hanno gli abitanti? Il presunto aumento del flusso turistico è dimostrato da stime attendibili? C’è stato uno studio approfondito in merito o si tratta solo d’ipotesi?”.

“Convinti che la salute pubblica abbia un valore inestimabile e che ampliare il collegamento con l’aeroporto di Pisa avrebbe soddisfatto l’esigenze anche dei pendolari – conclude la consigliera – ci dichiariamo contrari e solidali ai cittadini dei territori coinvolti”.

