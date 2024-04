Flash-Mob di Fratelli d'Italia contro l'abusivismo | Il Sito di Firenze

Questa mattina una ventina di militanti, dirigenti e candidati alle prossime elezioni amministrative di Firenze hanno inscenato un Flash-Mob in Piazza del Duomo ed in Piazza San Lorenzo per protestare contro l’abusivismo, il degrado e la contraffazione presenti nel centro storico di Firenze.

I militanti di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, guidati dal candidato capolista al consiglio comunale Francesco Torselli, si sono finti venditori abusivi, distendendo "tappetini" di fronte al sagrato del Duomo ed in Piazza San Lorenzo (dove hanno provocato anche il fuggi fuggi dei "veri" abusivi, ormai padroni unici della piazza, dopo la rimozione delle storiche bancarelle voluta da Renzi e Nardella) e distribuendo volantini ai passanti nei quali erano ironicamente raffigurate borse "Pucci", occhiali "Ray-Pan", scarpe "Mike" e orologi "Roless".

"Con questo Flash-Mob – ha spiegato Francesco Torselli, consigliere comunale uscente e candidato capolista di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale alle prossime elezioni – abbiamo voluto strappare un sorriso ai fiorentini su un tema attorno al quale c’è in realtà poco da ridere. Il centro storico della città più bella del mondo è infatti ogni giorno ostaggio di venditori abusivi di merce contraffatta, di tappetini e di rivendite abusive di alcolici che creano ubriachezza molesta e degrado per i residenti".

"Quello del degrado e della scarsa sicurezza del centro storico – ha concluso Torselli – è forse il principale fallimento dell’amministrazione Renzi-Nardella di questi ultimi cinque anni ed è da questo tema che il futuro sindaco di Firenze dovrà ripartire, se vogliamo restituire alla nostra città il decoro ed il rispetto delle regole e delle leggi che merita".

All’iniziativa hanno preso parte anche i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Giovanni Donzelli e Paolo Marcheschi.

