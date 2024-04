Fiorentina – Inter: la probabile formazione Viola | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 12:40

5a giornata di ritorno

Ven, 14/02/2014 – 02:12 — Donato Mongatti

Domani alle 20:45 la Fiorentina affronterà l’Inter nell’anticipo della 5a giornata di ritorno. Montella per scegliere la formazione titolare dovrà fare i conti con l’infermeria (out Savic, Rebic, Ambrosini, Rossi ed Hegazy) e la squalifica di Borja Valero. In difesa spazio a Compper e ad uno tra Tomovic e Diakitè, oltre all’inamovibile Gonzalo Rodriguez. Ballottaggio tra Vargas e Pasqual come esterno sinistro di centrocampo e tra Joaquin e Ilicic in avanti.

Questa la probabile formazione Viola: (3-5-2) Neto; Diakité, Gonzalo Rodriguez, Compper; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Mati Fernandez, Vargas; Matri, Ilicic.

Segui @ilsitodifirenze

Saturday, 14 June 2014 – 12:40

5a giornata di ritorno

Ven, 14/02/2014 – 02:12 — Donato Mongatti

Domani alle 20:45 la Fiorentina affronterà l’Inter nell’anticipo della 5a giornata di ritorno. Montella per scegliere la formazione titolare dovrà fare i conti con l’infermeria (out Savic, Rebic, Ambrosini, Rossi ed Hegazy) e la squalifica di Borja Valero. In difesa spazio a Compper e ad uno tra Tomovic e Diakitè, oltre all’inamovibile Gonzalo Rodriguez. Ballottaggio tra Vargas e Pasqual come esterno sinistro di centrocampo e tra Joaquin e Ilicic in avanti.

Questa la probabile formazione Viola: (3-5-2) Neto; Diakité, Gonzalo Rodriguez, Compper; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Mati Fernandez, Vargas; Matri, Ilicic.

Segui @ilsitodifirenze