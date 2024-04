Teatro della Pergola: a maggio in scena a Casa Martelli e Palazzo Davanzati | Il Sito di Firenze

Evento

Gli appuntamenti del mese di maggio 2014 del Teatro della Pergola.

Fondazione Teatro della Pergola / Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze / Compagnia delle Seggiole

Museo di Casa Martelli – Via Zannetti 8, Firenze.

Sabato 3 Maggio e Sabato 17 Maggio: ore 19.30 /20.30 / 21.30

Domenica 4 Maggio e Domenica 18 Maggio: ore 10.00 / 11.00 /12.00

L’ospite illustre

La Firenze del Grand Tour vista da Casa Martelli

Con (in ordine alfabetico) Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Luca Cartocci,

Beatrice Faldi, Andrea Nucci, Natalia Strozzi, Sabrina Tinalli

Messinscena basata su un testo di Riccardo Ventrella

Costumi Giancarlo Mancini

Realizzazione costumi Pino Crescente

Casa Martelli è la casa fiorentina per eccellenza per quanto concerne il gusto

settecentesco, con la passione per la decorazione, il collezionismo, il piacere del ricevere.

Con un occhio dichiarato alla teatralità, al piacevole inganno del trompe-l’oeil che rende

alcuni degli ambienti della Casa simili a palcoscenici che raccontano una storia.

L’ospite illustre viaggia ascoltando alcune di queste storie ambientate al tempo del

mitico Grand Tour, quando Firenze era meta ambita del viaggio sognato soprattutto dai

giovani dell’aristocrazia, o da quanti meditavano di entrare nel mondo delle arti. Storie

possibili ma affascinanti, storie di attesa di ospiti mitici, capaci di raccontare le vicende

di Casa Martelli e allo stesso tempo una temperie unica per Firenze. Appariranno forse

il Marchese De Sade, Giacomo Leopardi, Alessandro Dumas, Giuseppe Verdi, Henry

James e con loro le vicende di una città che cambia, e di quella meravigliosa casa tra i

riti del quotidiano, la quadreria, la musica, i balli, il gusto della cioccolata e i miti della

più grande tra le piccole città.

Intero 15 €; ridotto 12 € (under 26, over 60, soci Unicoop Firenze, abbonati Pergola)

Biglietteria circuito regionale BoxOffice; www.teatrodellapergola.com

Info museo@teatrodellapergola.com; 055.2264364

Museo di Palazzo Davanzati – Via Porta Rossa 13, Firenze.

Sabato 10 Maggio e Sabato 24 Maggio: ore 19.30 /20.30 / 21.30

Domenica 11 Maggio e Domenica 25 Maggio: ore 10.00 / 11.00 /12.00

Ogni casa è un grande libro

Storia delle Storie di Palazzo Davanzati

Con (in ordine di alfabetico) Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Luca Cartocci,

Ugo Galasso (Flautista), Sabrina Tinalli, Silvia Vettori

Messinscena basata su un testo di Riccardo Ventrella

Costumi Giancarlo Mancini

Realizzazione costumi Pino Crescente

Affacciato in angolo suggestivo tra Piazza della Signoria, i luoghi dove fu Mercato

Vecchio e l’Arno, Palazzo Davanzati meglio di ogni altro sa raccontare la storia di

Firenze e delle abitazioni che compongono il tessuto urbano. Case come rifugi per

gli uomini, ma anche come testimoni dello scorrere del tempo, del susseguirsi

dei fatti. La figura di Bernardo Davanzati, uomo di lettere e mercati, uno dei

tanti simboli dello splendore dell’umanesimo fiorentino ci guiderà nella visita al

palazzo costruito nel Trecento dalla famiglia Davizzi, e divenuto nel tempo simbolo

della tipica dimora patrizia di Firenze. Dal tumulto dei Ciompi in avanti, Palazzo

Davanzati ha assistito ad ogni evento che abbia avuto luogo in questa città, dai più

importanti ai più tragici, dai più divertenti ai più oscuri. Con Bernardo Davanzati

e la sua irascibile fantesca, Tommaso Davizzi e la triste storia della Castellana di

Virgy narrata anche da Boccaccio si compie un viaggio nel tempo alla ricerca della

storia delle storie di Palazzo Davanzati.

Intero 15 €; ridotto 12 € (under 26, over 60, soci Unicoop Firenze, abbonati Pergola)

Biglietteria circuito regionale BoxOffice; www.teatrodellapergola.com

Info museo@teatrodellapergola.com; 055.2264364

