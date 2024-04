Attentato sede Pd a Firenze, il questore Micillo: "Riconducibile area anarchici" | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 07:22

stanotte l’esplosione

Mar, 10/06/2014 – 12:38 — La Redazione

Emergono i dettagli dell’attentato di questa notte alla sede del Pd di via Forlanini a Firenze. Secondo la ricostruzione della Questura di Firenze potrebbe essere stato usato un fumogeno come innesco per l’ordigno esploso questa notte. Un manufatto artigianale lasciato in un secchio di plastica con tre bombolette di gas. Al vaglio degli investigatori della Digos di Firenze ci sono le immagini di una video camera di sicurezza installata nello stabile che ospita il Pd e che potrebbe aver ripreso la scena dell’attentato essendo puntata proprio in quella direzione. Tuttavia secondo il questore di Firenze, Raffaele Micillo, l’azione sarebbe da ricondurre agli ambienti anarchici. "Ipotizziamo che la provenienza di questo gesto sia riconducibile all’area anarchica” ha detto il questore che ha aggiunto come "al momento tutte le ipotesi restano aperte”, precisando come "si tratti di un fatto non diretto a una persona ma contro la politica nazionale del partito”. Dopo l’esplosione di stanotte alla sede Pd sono state intensificate le misure di prevenzione davanti alle sedi di tutti i partiti politici presenti a Firenze.

Mar, 10/06/2014 – 12:38 — La Redazione

