Aggredita con un posacenere dall'ex fidanzato. Gravi fratture per una 24enne fiorentina | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:56

rifredi

Sab, 14/06/2014 – 14:27 — La Redazione

Un’aggressione fuori controllo con un posacenere che poteva costare la vita ad una 24enne fiorentina aggredita dall’ex fidanzato, un 32enne di Padova, al culmine di una lite tra i due scoppiata ieri mattina nell’appartamento della donna a Rifredi..

L’uomo ha colpito in volto l’ex fidanzata con un posacenere in ceramica, causandole una profonda ferita e la frattura delle ossa del naso e dell’orbita destra. Dopo essersi accorto della gravità della situazione è stato proprio l’ex fidanzato a chiamare il 118 che ha trasportato la donna d’urgenza a Careggi dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per ricomporre le fratture. L’uomo è stato denunciato dalla polizia per lesioni gravi aggravate.

