Car Sharing, via libera del Consiglio al rilancio del servizio | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 14:00

L’AUTO CONDIVISA

Vannucci (Pd): " Renderlo più capillare, alternativo, ecologico e teconologicamente avanzato"

Lun, 03/02/2014 – 19:34 — La Redazione

Rilanciare il servizio di Car Sharing nell’area fiorentina, facendo tesoro delle esperienze più avanzate ed innovative introdotte in altre città (come per es. Milano). Organizzarlo nuovamente, rendendolo più capillare, flessibile, ecologico e tecnologicamente avanzato, nonché più rispondente alle nuove tipologie di utenti. E’ quanto propone la mozione presentata dal consigliere del Pd Andrea Vannucci e approvata oggi dal Consiglio comunale "Il via libera di oggi – ha detto Vannucci- è un passo nella giusta direzione, quella di favorire la mobilità condivisa. Quella mobilità condivisa che ha già conquistato i milanesi, dove due giorni fa è stata superata quota 90mila addetti, sarà presto anche a Firenze: un nuovo sistema di Car-Sharing, da affiancare e integrare con l’attuale, caratterizzato dalla flessibilità e dalla facilità di fruizione per la cittadinanza. L’assessorato ha già iniziato a intraprendere questa via, la speranza concreta è che presto anche nella nostra città sia presente questa alternativa al mezzo a motore privato. Una alternativa sostenibile e intelligente.

