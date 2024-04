Cascine: da domani bus gratuito dentro il parco. Il percorso e orari | Il Sito di Firenze

Friday, 16 May 2014 – 11:48

Il servizio nel pomeriggio dei weekend

Gio, 15/05/2014 – 00:01 — La Redazione

Un bussino per muoversi all’interno del Parco delle Cascine. Venerdì 16 maggio prenderà il via il servizio di trasporto pubblico gratuito dedicato agli utenti della grande area verde. Fino al 27 luglio, nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica (e anche gli altri festivi) dalle 15 alle 20 sarà possibile percorrere tutto il parco, dal Fosso Macinante all’Indiano e ritorno comodamente a bordo di un mezzo pubblico. Il servizio sarà effettuato sul percorso via del Fosso Macinante (capolinea)-viale del Visarno-piazzale Jefferson-viale degli Olmi-piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica-piazzaletto dell’Indiano-viale dell’Indiano-via del Pegaso-viale dell’Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante (capolinea).

Undici le fermate, compreso il capolinea, ovvero: Cascine in corrispondenza della tramvia, Schelley, Le Cascine, Aeronautica, piazzale dell’Indiano, Washington, Pegaso, Galoppo, Fonte del Narciso, Olmi.

