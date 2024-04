Vincigliata: trentenne precipita da sette metri | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 22:12

Parco Avventura

Lun, 25/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Un uomo di trentatré anni è precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre, ieri, si trovava sul percorso del "Parco Avventura", a Vincigliata (alle porte di Firenze).

Il 33enne è stato soccorso immediatamente dal personale di servizio fino all’arrivo del 118 che l’ha trasportato all’ospedale di Careggi per accertamenti.

