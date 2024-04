Nardella (PD): "Pugno duro contro criminalità, abusivismo e disturbo della quiete pubblica" | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 03:05

Oltrarno

Mer, 14/05/2014 – 14:23 — La Redazione

“La sicurezza in Oltrarno è una questione vera e reale di cui discutere subito con le forze dell’ordine, perché noi non possiamo mettere vigili urbani a contrastare il grande spaccio della droga”.

Replica così Dario Nardella, vicesindaco e candidato sindaco PD a Firenze, sul tema degrado, sicurezza e spaccio in Oltrarno, sollevato oggi sulle pagine del Corriere Fiorentino. “Il punto – ha spiegato – è chiedere il massimo impegno alle forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, con cui ho già parlato. Oggi stesso contatterò il prefetto affinché su questo ci sia una posizione ferma e dura, così come noi intendiamo essere fermi e duri sui temi della legalità, dell’abusivismo, del disturbo alla quiete pubblica, altrettanto bisogna fare nei confronti della criminalità”.

