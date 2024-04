Sabato al Parco delle Cascine MTV Awards 2014 | Il Sito di Firenze

“Un ‘cortocircuito’ culturale che ormai da quattro anni proponiamo all’Italia e al mondo grazie alla visione di Mtv e alla disponibilità di Firenze. Siamo orgogliosi di poter dimostrare che la bellezza immortale di cui l’Italia è padrona nel mondo non è una bellezza stereotipata, chiusa, museale ma è disposizioni di tutti e può essere vissuta e abitata anche dai più giovani e dalla cultura pop”. Lo ha sottolineato la vicesindaca Cristina Giachi intervendo, questa mattina a Milano, alla presentazione degli MTV Awards 2014 che si terrà sabato prossimo al Parco delle Cascine. La manifestazione è organizzata dall’emittente televisiva MTV Italia per celebrare e premiare i cantanti e i protagonisti della cultura pop dell’ultimo anno. L’edizione 2013 della serata si è tenuta lo scorso anno a Piazzale Michelangelo, mentre nella versione TLRawards l’evento si era svolto in precedenza anche in piazza S. Croce. “È possibile leggere in questa proposta un segno di quello che sta avvenendo nel nostro Paese – ha aggiunto la vicesindaca – in un momento in cui l’immagine e la percezione diffusa dell’Italia come luogo bellissimo, di grandi potenzialità, ma lasciato a campare di rendita, viene preso in mano dalle energie più giovani e più attive e fatto vivere”. A condurre la serata sarà l’attrice Chiara Francini, con la partecipazione straordinaria di Pif e con il supporto dell’attore e comico Alessandro Betti. Sul palco saliranno i Club Dogo gruppo rap milanese noto al pubblico di MTV per il docu-reality Club Privè – Ti presento i Dogo, Emis Killa, Marracash e Moreno. Spazio anche ai talent con Michele Bravi vincitore di X Factor 7, Rocco Hunt vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” e i Dear Jack, la band del momento seconda classificata ad Amici 13. Spazio poi a Francesco Renga, Noemi e Giorgia e proprio a quest’ultima verrà consegnato l’“Mtv History Award”, riconoscimento destinato ad artisti di grande prestigio della musica italiana per celebrare la loro storia insieme ad MTV. Come rappresentate del panorama musicale internazionale ci sarò Ozark Henry che, dopo aver dominato le classifiche negli ultimi sei mesi con “I’m your sacrifice”, sceglie proprio il palco degli MTV Awards per presentare in anteprima mondiale il nuovo singolo estivo “Godspeed You” prodotto dal dj fiorentino Francesco Rossi che sarà con lui sul palco.

“Anche quest’anno affidiamo ad un evento pop un luogo di grande valore culturale come il Parco monumentale della Cascine, che in questi anni ha conosciuto una particolare cura da parte l’amministrazione comunale, ritrovando decoro, funzioni e vitalità – ha concluso Cristina Giachi -. Il Parco sarà animato, sabato sera, da migliaia di giovani e meno giovani. In questo modo colleghiamo il pop alla bellezza universale di Firenze e la restituiamo ai cittadini, tra i quali principalmente i ragazzi. È una sfida che i nostri giovani meritano”.



