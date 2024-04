Sesso in piazza Tasso e al pronto soccorso. Rischiano il linciaggio ma lui si difende "E' colpa del Viagra" | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 10:22

atti osceni

Lun, 14/07/2014 – 14:33 — Matteo Cali

Tutta colpa del Viagra, quella pillola blu che viene in aiuto a qualche uomo in difficoltà con le sue prestazioni sessuali, e che ha ‘causato’ ad un uomo, 49 anni svizzero senza fissa dimora, e alla sua compagna, una 39enne fiorentina, una denuncia per atti osceni continuati in luoghi frequentati da minori. Prima hanno deciso di consumare il loro ‘amore’ dietro un cespuglio in piazza Tasso, erano le 21 circa, e sono stati colti in flagrante da una mamma con il figlioletto. Fermati da una pattuglia dei carabinieri che li aveva trovati seminudi, i due sono stati portati in caserma dove sono stati denunciati. Appena usciti hanno ripreso il rapporto lasciato a metà di nuovo in piazza Tasso ma stavolta dietro un altro cespuglio. Stavolta però i residenti non l’hanno presa bene circondando la coppia e minacciando un vero e proprio linciaggio. Così, la stessa pattuglia dell’Arma intervenuta poco prima è nuovamente tornata sul posto stavolta per trarre in ‘salvo’ i due amanti focosi. L’uomo è stato comunque colpito da alcuni calci e c’è stato bisogno dell’intervento del 118. Portati in ospedale, i due non hanno saputo resistere nuovamente alla passione, rinchiudendosi dentro un bagno dell’ospedale a consumare il loro amplesso. Fermati nuovamente dai carabinieri, i due hanno dato la ‘colpa’ della passione sfrenata proprio al Viagra e alle sue doti miracolose. Passata la ‘voglia’, sono iniziati i guai.

