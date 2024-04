Tentano furto in appartamento vicino alla Questura: 3 arresti | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 17:00

Ieri mattina

Mer, 21/05/2014 – 00:00 — La Redazione

Tre stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Firenze per tentato furto in un appartamento. È accaduto ieri mattina a pochi passi dalla Questura di via Zara dove i tre, di età compresa tra i 24 e i 42 anni sono stati fermati prima che potessero mettere a segno il colpo. A dare l’allarme una residente dello stabile preso di mira dai malviventi.

