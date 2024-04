Aeroporti, Riggio: "Si sta ancora valutando lo sviluppo di Firenze" | Il Sito di Firenze

Sunday, 08 June 2014 – 05:40

Peretola

Ven, 06/06/2014 – 00:28 — La Redazione

"In relazione alle determinazioni relative al piano di sviluppo dello scalo di Firenze, il Presidente Vito Riggio precisa che l’ENAC sta ancora valutano le caratteristiche relative alla lunghezza della pista, in coordinamento con la Regione Toscana e gli Enti territoriali interessati, ferma restando la competenza finale dell’ENAC che valuta i piani di sviluppo in accordo con i contenuti del Piano Nazionale degli Aeroporti in fase di emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". È quanto si legge in una nota stampa diffusa ieri da ENAC.

"La valutazione finale dell’ENAC – sottolinea il comuinicato – terrà conto innanzitutto della sicurezza operativa della pista e dell’aeroporto, ma anche delle prerogative di tutela ambientale del territorio".

