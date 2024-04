Tragedia al Parco delle Cascine: si stacca ramo da albero, muore donna di 51 anni. Ferita la nipote di 2 anni | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:50

ieri sera

Sab, 28/06/2014 – 03:53 — Matteo Cali

Tragedia ieri sera al Parco delle Cascine a Firenze, dove è morta una donna di 51 anni, Donatella Mugnaini, colpita, con la nipote di 2 anni, dalla caduta di un ramo da un albero malato. La donna si trovava alle Cascine per una manifestazione estiva. La donna è morta sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale del 118, mentre la nipotina di 2 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer dove sarebbe arrivata priva di sensi, avendo perso conoscenza nel tragitto ed è ricoverata nel reparto di rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza di via della Catena, si è staccato il ramo da un albero malato. Sul posto è intervenuto immediatamente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che stava cenando in un ristorante vicino al luogo dell’incidente. Il primo cittadino postando un messaggio sulla sua pagina Facebook. "Sconvolti e addolorati per il tragico evento alle Cascine – scrive Nardella – Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficilissimo ha poi postato su Facebook un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima.

Alle Cascine si stava svolgendo il Moving Florence Festival, uno degli eventi centrali dell’estate fiorentina. Una festa a tema sportivo con incontri e iniziative ogni sera, sempre a tema sportivo. Il Festival era partito da due giorni ed è stato annullato dopo la notizia della morte della donna.

