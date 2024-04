Banda del Rolex, due arresti a Firenze | Il Sito di Firenze

Friday, 22 August 2014 – 04:27

Lun, 14/04/2014 – 12:16 — La Redazione

La Squadra Mobile della Questura di Firenze ha catturato due componenti della ‘banda dei Rolex’. Secondo gli uomini della questura, gli arrestati sono i responsabili anche dei recenti furti in via Senese e via Alamanni.

