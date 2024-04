Cascine, vicesindaco Giachi replica a Torselli (Fdi): "Avanti con il progetto di rilancio del parco" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 19:23

Consiglio Comunale

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 07/07/2014 – 17:21 — La Redazione

"Stiamo andando avanti con il progetto di rilancio e riqualificazione del Parco delle Cascine per continuare a farlo vivere di giorno e di notte. Vanno in questa direzione l’anticipazione del lavoro per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con 120 punti luce, la messa a punto di una rete di 24 videocamere e di un piano della viabilità per la sicurezza stradale dell’area. Il nostro obiettivo è continuare ad aprire il Parco agli eventi”. Lo ha detto il vice sindaco di Firenze Cristina Giachi, intervenendo in aula in risposta alla domanda di attualità del capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Francesco Torselli. “Al Parco delle Cascine sono molte le attività che vengono svolte sia di giorno che di notte anche grazie alle varie strutture che vi sono state realizzate: penso al Centro visite o al Fosso Bandito – ha continuato Giachi -; dove in passato c’era uno spazio abbandonato adesso c’è vita. Ed è questa la strada che vogliamo continuare a seguire”. “Insieme alle forze dell’ordine continueremo a controllare il Parco con maggiori controlli nelle zone buie – ha aggiunto Giachi -. Ringrazio per la collaborazione il prefetto Varratta che proprio ieri, a proposito della sicurezza del Parco, ha ricordato in un’intervista che Polizia e Carabinieri battono tutta la zona del Parco, che è vastissima in maniera capillare, e a proposito degli interventi in atto promossi dall’amministrazione comunale li ha giudicati ottimi per migliorare la sicurezza di un’area così difficile”. “Come ha già avuto modo di affermare il prefetto – ha spiegato -, affronteremo in un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica le questioni della prostituzione e dello spaccio di droga, due questioni alle quali cercheremo di far fronte per restituire il Parco alle famiglie con i bambini, agli sportivi e a tutti i cittadini e visitatori che vogliono godersi l’area e divertirsi con attività varie in qualunque momento della giornata”. “Per quanto riguarda infine il mantenimento della presenza del Reparto a cavallo della Polizia di Stato – ha concluso Giachi – il Comune ha collaborato in ogni modo a renderne possibile il mantenimento, ma è stato dichiarato cessato per ragioni autonome dalle competenti Autorità statali, da cui dipende l’organizzazione delle diverse discipline della Polizia”.

Wednesday, 09 July 2014 – 19:23

Consiglio Comunale

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 07/07/2014 – 17:21 — La Redazione

"Stiamo andando avanti con il progetto di rilancio e riqualificazione del Parco delle Cascine per continuare a farlo vivere di giorno e di notte. Vanno in questa direzione l’anticipazione del lavoro per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con 120 punti luce, la messa a punto di una rete di 24 videocamere e di un piano della viabilità per la sicurezza stradale dell’area. Il nostro obiettivo è continuare ad aprire il Parco agli eventi”. Lo ha detto il vice sindaco di Firenze Cristina Giachi, intervenendo in aula in risposta alla domanda di attualità del capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Francesco Torselli. “Al Parco delle Cascine sono molte le attività che vengono svolte sia di giorno che di notte anche grazie alle varie strutture che vi sono state realizzate: penso al Centro visite o al Fosso Bandito – ha continuato Giachi -; dove in passato c’era uno spazio abbandonato adesso c’è vita. Ed è questa la strada che vogliamo continuare a seguire”. “Insieme alle forze dell’ordine continueremo a controllare il Parco con maggiori controlli nelle zone buie – ha aggiunto Giachi -. Ringrazio per la collaborazione il prefetto Varratta che proprio ieri, a proposito della sicurezza del Parco, ha ricordato in un’intervista che Polizia e Carabinieri battono tutta la zona del Parco, che è vastissima in maniera capillare, e a proposito degli interventi in atto promossi dall’amministrazione comunale li ha giudicati ottimi per migliorare la sicurezza di un’area così difficile”. “Come ha già avuto modo di affermare il prefetto – ha spiegato -, affronteremo in un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica le questioni della prostituzione e dello spaccio di droga, due questioni alle quali cercheremo di far fronte per restituire il Parco alle famiglie con i bambini, agli sportivi e a tutti i cittadini e visitatori che vogliono godersi l’area e divertirsi con attività varie in qualunque momento della giornata”. “Per quanto riguarda infine il mantenimento della presenza del Reparto a cavallo della Polizia di Stato – ha concluso Giachi – il Comune ha collaborato in ogni modo a renderne possibile il mantenimento, ma è stato dichiarato cessato per ragioni autonome dalle competenti Autorità statali, da cui dipende l’organizzazione delle diverse discipline della Polizia”.