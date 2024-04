Manifestazione di Casaggì, Grassi: "Grave che il Comune non l'impedisca" | Il Sito di Firenze

"Anche quest’anno, non in una data casuale, ma proprio il giorno del 70° anniversario della Liberazione di Firenze, l’11 agosto, Casaggì insieme ad altre sigle della destra si danno appuntamento, si legge su Facebook, ‘davanti al sacrario della Rsi, per ricordare tutti quei ragazzi che nell’estate del 1944 opposero una fiera resistenza, nelle strade e dai tetti della città, all’invasore anglo-americano’. Anche se quest’anno il riferimento ai franchi tiratori, cioè quei fascisti, spesso giovanissimi, che dai tetti delle case sparavano a chiunque uscisse dalle proprie case con lo scopo di impedirne qualsiasi contatto con i partigiani, è meno esplicito sui manifesti rispetto agli scorsi anni, ci pare che la sostanza cambi davvero poco."

“Come ormai da anni ci troviamo ad assistere ad un’amministrazione fiorentina inerme e che accetta che delle persone, come del resto ogni anno, si ritrovino per celebrare non coloro che quel giorno di 70 anni fa parteciparono alla Liberazione di Firenze dal nazifascismo, ma chi, in nome di una feroce dittatura, sparava dai tetti su chi passava per strada, vigliaccamente nascosto dietro al mirino di un’arma: alle segnalazioni pervenute da esponenti dell’associazionismo antifascista il Comune ha saputo solo dire che ha trasmesso la segnalazione al Comitato per l’ordine e la sicurezza. Ci pare fin troppo chiaro come se davvero si volesse intervenire, sarebbe necessario ben altro intervento politico e così vietare che ogni anno si possa perpetrare questo oltraggio alla memoria di chi, anche col proprio sacrificio, ha reso la città di Firenze, medaglia d’oro della Resistenza."

"Da parte nostra, non possiamo che stigmatizzare questa iniziativa, augurandoci che si arrivi fin da quest’anno a vietarla perchè manifestazione contro la nostra storia, contro i principi della nostra Costituzione e un oltraggio alla memoria non solo di chi ha partecipato alla Resistenza a Firenze ma anche di tutte e tutti coloro che sono caduti per mano degli stessi componenti delle bande fasciste che affiancarono le SS nell’appennino tosco emiliano compiendo stragi feroci quanto inumane, con centinaia di vittime civili fra cui tantissime donne e bambini. – concludono i tre Consiglieri comunali di Firenze riparte a sinistra – L’11 agosto per noi è e rimarrà la data della Liberazione di Firenze dall’oppressione nazi-fascista, e mai nell’anno ma tanto meno in questo giorno c’è spazio per manifestazioni di senso opposto: per questo saremo presenti la mattina di lunedì alle celebrazioni ufficiali per poi proseguire la giornata alle iniziative organizzate dal Comitato per le celebrazioni del 70° della liberazione di Firenze e che proseguiranno fino al prossimo 25 aprile 2015".



