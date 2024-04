Tenta borseggio in piazza Duomo: bulgara denunciata dalla Municipale | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Mer, 23/07/2014 – 11:44 — La Redazione

Aveva messo le mani nella borsa di una turista indiana per rubarle il portafoglio. La donna, una 20enne bulgara in stato interessante, è stata subito notata dalla pattuglia della Polizia municipale in servizio in piazza Duomo, che è intervenuta sventando il tentativo di furto. La donna è stata denunciata a piede libero e il portafoglio, con 545 euro in contanti e carta di credito, è stato restituito alla proprietaria.

Il fatto si è verificato ieri intorno alle 16,30. La pattuglia stava svolgendo in piazza Duomo i controlli per contrasto all’abusivismo commerciale.

