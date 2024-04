Veto Europa su Mogherini alla Pesc, Nardella twitta la polemica: "Con due guerre alle porte i partner europei litigano sulle nomine" | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:52

Lun, 21/07/2014 – 15:51 — Matteo Cali

"Con due guerre alle porte in #medioriente e #Ucrania i nostri partners europei che fanno? Litigano sulla #Mogherini alla PESC @matteorenzi". Questo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella durante il consiglio comunale in corso a Palazzo Vecchio. Il primo cittadino, dopo aver preso la parola in aula per intervenire su una mozione della commissione pace, ha twittato il suo pensiero taggando anche il presidente del consiglio Matteo Renzi. Polemica aperta quindi per il dibattito in commissione europea con il veto dei paesi baltici sulla nomina del ministero degli esteri italiano Federica Mogherini alla Pesc.

