Seves, Simoncini: "Il licenziamento è inaccettabile" | Il Sito di Firenze

"Inutile forzatura"

Lun, 19/05/2014 – 13:30 — La Redazione

"Il licenziamento è una inutile forzatura, inaccettabile in una fase in cui esiste ancora la possibilità di fare ricorso ad ammortizzatori sociali e quando è in campo un interesse per rilevare lo stabilimento.".

Così l’assessore alle attività produttive credito e lavoro della Regione Toscana, Simoncini, è intervenuto oggi all’assemblea dei lavoratori della Seves, lo stabilimento fiorentino che ha appena presentato al tribunale domanda di procedura concorsuale in basealla legge sul fallimento.

L’assessore ha insistito sul fatto che deve essere garantito il ricorso agli ammortizzatori anche per permettere di verificare l’esistenza di un eventuale nuovo investitore. In particolare, l’assessore ha ricordato che sarebbe possibile fare richiesta di Cassa integrazione straordinaria per procedura, ferma restando la possibilità di ricorrere comunque anche alla cassa integrazione in deroga.

"Non si possono scaricare sui lavoratori i ritardi della società nel presentare al Tribunale le richiesta di procedura" ha proseguito l’assessore -Tutto questo sarà al centro dell’incontro con l’azienda e le organizzazioni sindacali, convocato per venerdì 23 maggio.

