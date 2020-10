Coronavirus, a Firenze 'zone rosse' nel week end

Mer, 21/10/2020 - 19:53 — La redazione

Introduzione di due 'aree di massimo rispetto' individuate nell'area compresa tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e nell'area compresa tra piazza dei Ciompi, via Pietrapiana, piazza Sant'Ambrogio e il tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia. E' questa la decisione che è stata presa dal Cosp, che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura.

Nelle due 'aree di massimo rispetto' il venerdì e il sabato sera, dalle ore 19 alle 2, vigerà il divieto di stazionamento e sarà consentito l'accesso solo per andare in abitazioni private e/o in locali e negozi come previsto dal nuovo Dpcm. Il Cosp ha confermato piazza Santo Spirito come 'area a presenza limitata', ovvero con accesso consentito solo a mille persone massimo in contemporanea e contingentamento con varchi agli ingressi nei giorni di venerdì e sabato dalle 19 alle 2.

''Abbiamo lavorato in piena collaborazione - ha spiegato il sindaco Dario Nardella - perché i sindaci si prendono la responsabilità, ma hanno bisogno di supporto. Abbiamo confermato piazza Santo Spirito come area a numero limitato con il contingentamento e abbiamo aggiunto due 'aree di massimo rispetto' sulla base del nuovo dpcm, nelle quali si prevede il divieto di stazionamento e si consente il transito solo per andare in abitazioni private e/o nei locali e negozi''.

I controlli nelle due 'aree di massimo rispetto' saranno garantiti dalle forze dell'ordine con l'ausilio come sempre della Polizia municipale. ''Nella riunione di questa mattina dei sindaci metropolitani con la ministra Lamorgese - ha detto Nardella - è stato chiarito e precisato che ci sarà il massimo impegno da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza a supporto delle ordinanze dei sindaci. Era quello che chiedevamo per non essere lasciati soli in questa difficile attività di controllo perché è inutile limitare l'accesso alle piazze se poi non lo controlliamo''.

Per chi non rispetta il divieto di stazionamento sono previste le multe in regime Covid da 400 euro in su. ''Sarà comunque utilizzato realismo e buonsenso. L'obiettivo è evitare ogni minimo assembramento e qualunque causa, anche solo indiretta, che possa portare a un contatto e a un eventuale contagio''. Il sindaco Nardella ha rivolto un appello al senso di responsabilità dei cittadini. ''Nessuno vuole arrivare a fare le multe - ha dichiarato - Queste misure servono soprattuto ad aiutare le persone ad avere più senso di responsabilità, a controllarsi di più e a rallentare il contagio che purtroppo nell'area metropolitana di Firenze è molto alto e sta crescendo più velocemente che nel resto della Toscana''.

Il Cosp ha preso la decisione di istituite le due 'aree di massimo rispetto' sulla base dell'ultimo Dpcm perché a Firenze i contagi stanno aumentando e le fasce della popolazione più colpite dal Coronavirus sono quelle tra i 20 e 39 anni. Nella fascia di popolazione tra i 20 e i 29 anni i casi positivi sono 184 a ottobre rispetto a 43 del mese di settembre. Stessa situazione per la fascia dai 30 ai 39 anni: 131 casi positivi a ottobre rispetto ai 33 del mese precedente.