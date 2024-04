Elezioni 2014 a Firenze, parla il candidato Andrea Pugliese (Partito Democratico) | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 18:09

tribune elettorali

Mar, 20/05/2014 – 15:07 — Matteo Cali

Le telecamere de ilsitodiFirenze.it si aprono a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative. Una breve intervista dedicata a chi si candida a dare il proprio contributo in questa città. In questo video Andrea Pugliese, consigliere comunale uscente e candidato per il Partito Democratico a sostegno di Dario Nardella. Le registrazioni sono effettuate al Caffè Donnini di Piazza della Repubblica a Firenze.

