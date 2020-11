Giornale della Toscana, slitta sentenza fallimento Ste

Ven, 20/11/2020 - 19:35 — La redazione

Slitta la sentenza, attesa per oggi, nel processo di appello per la bancarotta della Società toscana edizioni (Ste), gruppo editoriale promosso da Denis Verdini che pubblicava Il Giornale della Toscana, inserto de Il Giornale. Il processo vede imputati l'ex senatore e altri amministratori della Ste. La procura generale ha chiesto e ottenuto un rinvio per acquisire agli atti le motivazioni della sentenza con la quale il 3 novembre scorso la Cassazione ha condannato Verdini, ora in carcere, a sei anni e mezzo di reclusione nell'ambito del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui è stato presidente venti anni. Per la bancarotta della Società toscana edizioni Verdini è stato condannato nel settembre 2018 a 5 anni e sei mesi. Fu di 5 anni la condanna per l'ex deputato Massimo Parisi (Fi, poi Ala), uomo di fiducia di Verdini per le imprese editoriali. La prossima udienza del processo di appello è stata fissata per il 10 giugno 2021.