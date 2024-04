Riorganizzazione comunale, Torselli (FdI-AN): "No al modello Renzi" | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:42

"Valorizzare la professionalità dei dipendenti"

Ven, 18/07/2014 – 01:03 — La Redazione

"Un giudizio sulla riorganizzazione della macchina comunale, illustrata quest’oggi dall’assessore al personale Federico Gianassi, potrà essere dato solo quando saranno svelati i nominativi di coloro che comporranno gli uffici che ci sono stati presentati con il nuovo organigramma, ma soprattutto quando sapremo che linea vorrà perseguire l’amministrazione comunale: se quella della valorizzazione delle professionalità che esistono tra gli attuali dipendenti comunali, o quella del modello-Renzi che, ricordiamo a chi se lo fosse dimenticato, assunse a chiamata diretta di 83 persone esterne al comune per porle alle dipendenze della giunta, delle quali 23 solo nel proprio ufficio (contro i 5 del suo predecessore Domenici)". Questo il commento di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale a Palazzo Vecchio, dopo la comunicazione dell’assessore Gianassi.

"Un giudizio sulla riorganizzazione della macchina comunale, illustrata quest’oggi dall’assessore al personale Federico Gianassi, potrà essere dato solo quando saranno svelati i nominativi di coloro che comporranno gli uffici che ci sono stati presentati con il nuovo organigramma, ma soprattutto quando sapremo che linea vorrà perseguire l’amministrazione comunale: se quella della valorizzazione delle professionalità che esistono tra gli attuali dipendenti comunali, o quella del modello-Renzi che, ricordiamo a chi se lo fosse dimenticato, assunse a chiamata diretta di 83 persone esterne al comune per porle alle dipendenze della giunta, delle quali 23 solo nel proprio ufficio (contro i 5 del suo predecessore Domenici)". Questo il commento di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale a Palazzo Vecchio, dopo la comunicazione dell’assessore Gianassi.