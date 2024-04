Viaggio tra i commercianti abusivi di Firenze: fughe dai vigili e persone travolte – GUARDA IL VIDEO | Il Sito di Firenze

Wednesday, 20 August 2014 – 03:47

Centro storico

Mar, 17/06/2014 – 18:12 — Matteo Cali

Il commercio abusivo è padrone del centro storico di Firenze, non basta infatti la task force annunciata dal sindaco Dario Nardella per combattere la realtà dei fatti. Le vie del centro da San Lorenzo agli Uffizi, passando per il Porcellino e piazza Duomo, sono in mano ai tanti commercianti abusivi presenti. Le immagini rendono la fotografia di una situazione che vede queste persone, decine e decine di giovani spesso nordafricani, passare le loro giornate a provare a vendere il loro materiale contraffatto a qualche malcapitato compratore, oppure a scappare dalla Polizia Municipale quando si presenta per i controlli travolgendo turisti e passanti, come se non ci fosse un domani. E’ quello che accade quotidianamente e che potrete vedere anche nel video per capire la situazione del commercio fiorentino che il centro storico di Firenze è in mano ai venditori abusivi.

