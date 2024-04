Alla Gobetti e alla Kassel a settembre corso gratuito di pallacanestro | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 20:21

Firenze e Bagno a Ripoli

Mer, 27/08/2014 – 10:00 — Filippo Miniati

L’Associazione Firenze 2 Basket, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, organizza un Corso gratuito di Pallacanestro maschile e femminile.

Il corso si svolgerà dal 15 settembre al 3 ottobre 2014, presso le palestra delle scuole superiori Gobetti di Bagno a Ripoli e Kassel di Firenze, e potranno parteciparvi i ragazzi nati dal 2003 al 2009.

Informazioni e iscrizioni: Firenze 2 Basket, palestra Kassel, via Svizzera, Firenze, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ore 18-20, tel. 334 2237130; mail webmaster@firenze2basket.it; sito internet http://www.firenze2basket.it.

Solo informazioni: Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.

