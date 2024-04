Immigrazione – Renzi: "L'Europa non pianga lacrime di coccodrillo" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 19:00

Rete4

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 19/10/2013 – 00:14 — La Redazione

"Diciamo all’Europa di non piangere lacrime di coccodrillo: deve essere l’Europa piu’ delle persone e meno dei tecnocrati". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, parlando a ‘Quinta Colonna-Il quotidiano su Rete4’ del nodo immigrazione.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 01 July 2014 – 19:00

Rete4

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 19/10/2013 – 00:14 — La Redazione

"Diciamo all’Europa di non piangere lacrime di coccodrillo: deve essere l’Europa piu’ delle persone e meno dei tecnocrati". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, parlando a ‘Quinta Colonna-Il quotidiano su Rete4’ del nodo immigrazione.

Segui @ilsitodifirenze