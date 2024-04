Mercato San Lorenzo, Bettarini: "Pronti a discuterne, ma senza ricatti" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 10:31

Le dichiarazioni dell’Assessore

Mar, 08/07/2014 – 00:00 — La Redazione

“Piazza del Mercato è idonea ad accogliere i banchi e in questo momento rappresenta la soluzione definitiva essendo sia area mercatale, sia il luogo dell’assegnazione definitiva”. È quanto ha affermato ieri Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico. “Questo non vuol dire – ha aggiunto l’assessore – che la nostra amministrazione non sia pronta a discutere con gli operatori che lamentano delle difficoltà a svolgere il proprio lavoro in quella piazza. Noi siamo disposti a parlarne. L’opposizione ha stravolto le parole che ho pronunciato in Consiglio. Abbiamo avuto una sentenza del Tar che è arrivata in mezzo a un percorso con il quale si stava cercando di trovare una sistemazione definitiva che fosse concordata per venire incontro alle necessità degli operatori. Piazza del Mercato è in questo momento da regolamento l’area definitiva, se c’è bisogno di discutere siamo pronti a farlo senza ricatti e senza tornare in San Lorenzo”.

