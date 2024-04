Abusi al Forteto, il processo va avanti | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 12:48

tribunale

Ven, 10/01/2014 – 12:17 — La Redazione

Riprende al Palazzo di Giustizia di Firenze il processo per gli abusi che sarebbero stati compiuti alla comunità Il Forteto e che vede alla sbarra 18 imputati. Stamani all’udienza non è presente Rodolfo Fiesoli, principale imputato e fondatore della comunità nel Mugello. Sono invece presenti quasi tutti gli imputati, fra questi anche il cofondatore del Forteto, Luigi Goffredi. Molte anche le vittime presenti in Tribunale.

Nella foto: Goffredi risponde all’appello della Corte in apertura dell’udienza

