Meyer: a settembre convegno della Commissione Sanità sull'eccellenza fiorentina | Il Sito di Firenze

«Un’analisi e un riconoscimento delle preziose eccellenze sanitarie presenti all’ospedale pediatrico Meyer e delle associazioni che si occupano di patologie rare che, col proprio contributo, aiutano a rendere grande la realtà della struttura». È l’anticipazione dei contenuti del convegno che a settembre sarà organizzato dalla IV commissione Sanità su proposta del consigliere regionale, membro della commissione, Gian Luca Lazzeri.

«Attualmente – sottolinea Lazzeri – il Meyer è un centro di riferimento regionale per le malattie rare, ma in realtà l’ampio raggio di competenze presenti nella struttura lo ha reso un vero e proprio centro nazionale, anche senza nessun riconoscimento ufficiale in tal senso. Questa indiscussa professionalità poggia anche sulle associazioni dei genitori, in special modo quelle che si occupano di malattie rare, e che rappresentano un elemento di stimolo e contributo alla realizzazione di servizi e attività sempre più attente alla centralità del bambino.

All’interno dell’ospedale operano anche associazioni di volontariato di grande significato, specializzate in interventi negli ambienti sanitari. Ciascuna si distingue per attività particolari che vanno dall’accoglienza all’attività ludica e di intrattenimento, al sostegno alle famiglie.

Il supporto – commenta – delle associazioni e della solidarietà rivive anche nei numeri. L’ammontare complessivo delle donazioni rilevate nell’esercizio 2013 da parte è stato di 3.201.433 di euro di cui 2.945.658 di euro provenienti dalla Fondazione Anna Meyer. Attraverso una parte delle erogazioni liberali sopra quantificate sono stati stipulati contratti libero professionali con 13 medici 1 biologo e 1 osteopata. Di questi, 6 sono stati finanziati interamente con specifico contributo della Fondazione Meyer. Del totale di 15 contratti – conclude – per 10 di questi si tratta di finanziamento integrale, per i restanti di contributo a parziale copertura dei costi sostenuti dall’azienda. Con specifiche erogazioni liberali sono state finanziate anche 6 borse di studio

Per rendere il Meyer ancora più rappresentativo della città di Firenze, col quale esiste un legame indissolubile, dovrà poi anche essere modificato lo statuto della Fondazione, in modo da dare ancora più voce alla realtà sociale della città.

Il Convegno sarà anche l’occasione per fare un focus sull’organizzazione dell’Ospedale, che vede picchi di iperattività con strutture e reparti al collasso e situazioni di parziale utilizzo come quello della sala di cardiochirurgia».



«Un’analisi e un riconoscimento delle preziose eccellenze sanitarie presenti all’ospedale pediatrico Meyer e delle associazioni che si occupano di patologie rare che, col proprio contributo, aiutano a rendere grande la realtà della struttura». È l’anticipazione dei contenuti del convegno che a settembre sarà organizzato dalla IV commissione Sanità su proposta del consigliere regionale, membro della commissione, Gian Luca Lazzeri.

«Attualmente – sottolinea Lazzeri – il Meyer è un centro di riferimento regionale per le malattie rare, ma in realtà l’ampio raggio di competenze presenti nella struttura lo ha reso un vero e proprio centro nazionale, anche senza nessun riconoscimento ufficiale in tal senso. Questa indiscussa professionalità poggia anche sulle associazioni dei genitori, in special modo quelle che si occupano di malattie rare, e che rappresentano un elemento di stimolo e contributo alla realizzazione di servizi e attività sempre più attente alla centralità del bambino.

All’interno dell’ospedale operano anche associazioni di volontariato di grande significato, specializzate in interventi negli ambienti sanitari. Ciascuna si distingue per attività particolari che vanno dall’accoglienza all’attività ludica e di intrattenimento, al sostegno alle famiglie.

Il supporto – commenta – delle associazioni e della solidarietà rivive anche nei numeri. L’ammontare complessivo delle donazioni rilevate nell’esercizio 2013 da parte è stato di 3.201.433 di euro di cui 2.945.658 di euro provenienti dalla Fondazione Anna Meyer. Attraverso una parte delle erogazioni liberali sopra quantificate sono stati stipulati contratti libero professionali con 13 medici 1 biologo e 1 osteopata. Di questi, 6 sono stati finanziati interamente con specifico contributo della Fondazione Meyer. Del totale di 15 contratti – conclude – per 10 di questi si tratta di finanziamento integrale, per i restanti di contributo a parziale copertura dei costi sostenuti dall’azienda. Con specifiche erogazioni liberali sono state finanziate anche 6 borse di studio

Per rendere il Meyer ancora più rappresentativo della città di Firenze, col quale esiste un legame indissolubile, dovrà poi anche essere modificato lo statuto della Fondazione, in modo da dare ancora più voce alla realtà sociale della città.

Il Convegno sarà anche l’occasione per fare un focus sull’organizzazione dell’Ospedale, che vede picchi di iperattività con strutture e reparti al collasso e situazioni di parziale utilizzo come quello della sala di cardiochirurgia».