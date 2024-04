Georgofili: a Firenze confermato l'ergastolo per Cosimo D'Amato | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 10:32

Corte d’assise d’appello

Mar, 08/07/2014 – 00:02 — La Redazione

La Corte d’assise d’appello di Firenze ha confermato la condanna all’ergastolo per Cosimo D’Amato, il pescatore della provincia Palermo che fornì il tritolo per le stragi mafiose del 1993 a Roma, Firenze e Milano.

D’Amato ottenne l’esplosivo estraendolo da residuati bellici rinvenuti in fondo al mare. D’Amato, 69 anni, era stato condannato dal gup di Firenze il 23 maggio 2013 con rito abbreviato. La sentenza d’appello è stata pronunciata nel pomeriggio di ieri dalla II sezione dopo la discussione avvenuta in mattinata.

