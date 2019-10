Musica, al via Rock contest 2019

Ven, 25/10/2019 - 16:01 — La redazione

Al via a Firenze il 28 ottobre l'edizione 2019 di Rock contest, la più longeva competizione nazionale per musicisti emergenti: su oltre 600 band iscritte da tutta Italia ne sono state selezionate 30 (under 35 anni). Novità dell'edizione 2019 è la 'Rock contest radio station', webradio con un palinsesto tutto dedicato ai protagonisti del contest. Sono cinque le serate eliminatorie della competizione, organizzata da Controradio e Controradio Club con il contributo di Siae e Comune di Firenze e la collaborazione della Regione Toscana. La finale è in programma il 14 dicembre all'Auditorium Flog. I premi arrivano alla cifra complessiva di 10mila euro, da investire in produzioni musicali.