Città Metropolitana: oggi a Firenze convegno all'auditorium CRF | Il Sito di Firenze

Istituzione della Città metropolitana di Firenze e avvio delle nuove province: sono ormai prossimi i termini per l’elezione del consiglio metropolitano, dei presidenti delle province e dei componenti dei consigli provinciali. Delle scadenze alle porte, delle modalità di elezione e della natura e composizione dei nuovi organi si parlerà nel corso del convegno "I Comuni protagonisti nell’innovazione del Paese" in programma oggi a Firenze, su iniziativa di Anci Toscana con Upi e Legautonomie, presso l’auditorium CRF in via Folco Portinari, 5. Si tratta del primo di una serie di incontri finalizzati ad analizzare i caratteri essenziali della "riforma Delrio" sotto il profilo istituzionale e amministrativo e riflettere sugli effetti per il sistema delle autonomie locali. Alla sessione mattutina, dedicata alle Città metropolitane, interverranno tra gli altri Giovanni Bettarini (nella foto), assessore alla Città metropolitana di Firenze, che coordinerà i lavori; Veronica Nicotra segretario generale Anci e una decina di sindaci dell’area fiorentina: Brenda Barnini, Sindaco di Empoli, Presidente dell’Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa; Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci; Monica Marini, Sindaco di Pontassieve; Marco Martini, Sindaco di Poggio a Caiano; Giulia Mugnai, Sindaco di Figline-Incisa; Aleandro Murras, Sindaco di Londa, Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; Paolo Omoboni, Sindaco di Borgo San Lorenzo; Claudio Scarpelli Sindaco di Firenzuola; Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti. Le conclusioni sono affidati all’assessore Giovanni Bettarini. Nella sessione pomeridiana si alterneranno invece Sabrina Sergio Gori, presidente ff di Anci Toscana; Vittorio Bugli, assessore della Regione Toscana e cinque sindaci toscani in rappresentanza dei diversi territori provinciali. Sono previsti gli interventi di Matteo Biffoni, Sindaco di Prato; Alessandro Franchi, Sindaco di Rosignano Marittimo; Bruno Valentini, Sindaco di Siena; Maurizio Viligiardi, Sindaco di San Giovanni Valdarno; Alessandro Volpi, Sindaco di Massa. Conclusioni: di Marco Filippeschi Sindaco di Pisa, Presidente del Consiglio Autonomie Locali

All’iniziativa sono attesi un centinaio di partecipanti.

QUI il programma



