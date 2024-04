Sant'Orsola: giudicate inammissibili le due proposte per la riqualificazione | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 02:18

Ieri aperte le buste

Sab, 07/06/2014 – 00:01 — La Redazione

Si è svolta ieri la seduta pubblica per l’apertura delle offerte presentate per l’affidamento in concessione dell’ex convento di Sant’Orsola. L’amministrazione provinciale comunica che a seguito dell’apertura dei plichi presentati dai concorrenti e della verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara dei partecipanti, nessuna delle due offerte presentate nei termini è risultata ammissibile. “Questa procedura è da considerarsi chiusa, ma di sicuro il bando per Sant’Orsola verrà reiterato” dice il Presidente della Provincia Andrea Barducci. Presto faremo un nuovo avviso per la concessione di valorizzazione dell’ex convento”.

