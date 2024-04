Continuano i borseggi alla stazione di Firenze: arrestati 4 rumeni | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:16

Recuperata la refurtiva

Sab, 07/06/2014 – 14:18 — La Redazione

Continuano i borseggi da parte delle bande organizzate che imperversano alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. L’ultimo episodio ha visto come vittime una coppia di olandesi che sono stati borseggiati da 4 rumeni. In due si sono finti turisti e mettendo una cartina sulla borsa della donna con la scusa di chiedere informazioni l’hanno derubata. La scena, però, è stata vista dagli agenti della Polfer in borghese che hanno soccorso la coppia di olandesi ed arrestato i 4 (tutti di nazionalità rumena, 3 uomini ed una donna). Recuperata anche la refurtiva (frutto anche di altri borseggi): 800 euro in contanti ed una macchina fotografica.

