Covid, Giani: "Amareggiato per Toscana in zona rossa"

Sab, 14/11/2020 - 12:06 — La redazione

"Sono amareggiato per la decisione di includere la Toscana nella zona rossa. Sono stati presi a riferimento dati fra il 2 e l'8/11, momento in cui il virus stava effettivamente crescendo, ma questa settimana il tasso di contagio era sceso. In pochi giorni avevamo fatto molto: dall'avviare il lavoro dei 500 tracciatori a garantire che da metà dicembre saranno aperti fra Prato, San Miniato e Lucca ulteriori 750 posti di degenza. Comunque, cosa fatta capo ha, sono un uomo delle Istituzioni e da domani continueremo a combattere il virus nella nuova situazione di regole. Ai toscani il mio saluto e la mia assicurazione: il nostro sistema sta reagendo con dedizione per proteggere i cittadini. Sono orgoglioso".

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è così intervenuto alla trasmissione di apertura della terza giornata del Festival della Salute 2020 in corso a Siena.