Car sharing: a Firenze adesso si può parcheggiare anche nella ZTL | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 09:45

Car2go

Dom, 10/08/2014 – 12:51 — La Redazione

Chi a Firenze usufruisce del servizio di car sharing, fornito da Car2go, adesso può parcheggiare le auto all’interno della ZTL. Fino a pochi giorni fa era consentito il solo accesso nelle zone a traffico limitato, ma non era possibile parcheggiare (chiudendo il noleggio) nel centro storico.

Restano i divieti di

– accedere alle corsie preferenziali di taxi e mezzi pubblici – accedere ai parcheggi carico e scarico – accedere ai parcheggi riservati a determinate categorie (invalidi, forze dell’ordine ecc.).

– accedere ai parcheggi presso l’aeroporto di Firenze.

In futuro si potrà parcheggiare anche all’aeroporto di Firenze.

